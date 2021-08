Põhjamaade meistrivõistluste teine päev oli Eesti U-18 koondistele võidukas

Noormehed jäid Taani vastu küll poolajaks kaotusseisu, aga edukam kolmas ja neljas veerandaeg tagas 81:70 (15:22, 25:21, 20:13, 21:14) võidu.

Gregor Kuuba kerkis Eesti resultatiivseimaks 25 punkti, kuue lauapalli ja nelja korvisööduga. Rasmus Andre kogus 14 punkti ja neli lauapalli ning Aleksander Tassa 12 punkti, kolm lauapalli ja kolm korvisöötu. Kaspar Sepp sai kirja 11 punkti ja üheksa lauapalli ning Karl Markus Poom tegi kaksikduubli 11 punkti ja 10 lauapalliga.

Taani kasuks viskas Gustav Lund 26 punkti ja hankis 10 lauapalli. Dane Erikstrup lisas 12 punkti ja neli lauapalli ning Tobias Brahe Jensen järgnes 10 punkti, kuue lauapalli ja nelja korvisööduga.

Esmaspäeval Islandile kindlalt 39:64 alla jäänud Eestil on sarnaselt Taanile nüüd kirjas üks võit ja kaotus. Kolmapäeval ootab ees Rootsi koondis, kellel teisipäeval mängupäeva ei ole ja kellel on all 61:88 kaotus Taanilt.

Tütarlapsed kontrollisid mängu kulgu algusest peale ja tasuks teenisid kindla 76:45 (28:13, 15:15, 17:11, 16:6) võidu.

Maarja Grünmann kerkis Eesti parimaks 18 punkti ja üheksa lauapalliga. Irina Bahmatova lisas 16 punkti ja Elena Suti kontosse kanti 11 punkti. Taani poolelt tõi Alberte Frisch 11 punkti, Michala Reffs Bork liss kaheksa silma ja Sofia Elektra Hulteni arvele jäi seitse punkti ja üheksa lauapalli.

Eestil ja Taanil on mõlemal kirjas üks võit ja üks kaotus - eestlannad kaotasid avapäeval 39:64 Islandile, Taani võitis avapäeval Rootsit 65:59. Homme tuleb eestlannadel algusega kell 17 vastamisi minna Rootsi eakaaslastega.