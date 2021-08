Valgevene ratturid jäävad poliitika tõttu Balti Keti velotuurilt eemale

Pärast Balti Keti velotuuri taaselustamist 2011. aastal pole sarnast pinget varasemalt õhus olnud. Valgevene tiimid on mitmepäevasõidul tihti osalenud, ka rahvuskoondisena, ent tänasel päeval ei ole see kõik enam iseenesest mõistetav.

"Kahetsusväärne, et sportlased on jäänud poliitiliste tõmbetuulte keerisesse," tunneb muret velotuuri peakorraldaja Allar Tõnissaar. "Eks me oleme kõik päevauudistega kursis ja teame, mis Valgevene-Leedu ja Valgevene-Läti suunal toimub. Tahaks sporti ja sportlasi poliitiliste sündmuste mõjudest säästa, aga see tundub olevat võimatu. Väga deja vu tunne, täpselt nagu mullu. Nädalaga kuivas tiimide arv 29-lt 19 peale."

"Lisaks poliitilistele probleemidele kärpis meeskondade arvu viisa bürokraatia ning karmistunud eri riikide sisesed pidevalt muutuvad koroonapiirangud. Kergekäeliselt ei andnud keegi alla, aga kui tiimis on eri kontinentide sportlasi, siis tänase paberimajanduse ületamine võibki osutuda liigkeeruliseks," tõdeb Tõnissaar.

UCI 2.2 kategooria mitmepäevasõit stardib reedel, 20. augustil Tallinnast ja kulmineerub pühapäeval, 22. augustil Valgas. Kolme päevaga läbitakse üle 500 kilomeetri.