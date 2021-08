Lilliallik: WA andis mõista, et Tallinna maratoni reiting ei kao kuskile

"Loodan, et rahvaspordiüritused saavad tänavu mingil kujul toimuda, aga keegi ju ei ütle, et kuu aja pärast ei või situatsioon teine olla. Oleme selleks valmis. Praeguse reeglistiku kohaselt Tallinna maraton 11.-12. septembril toimub, seda suurte piirangutega," rääkis Lilliallik ERR-ile.

"Koostöös Terviseametiga on välja pakutud piirarvud: maratonidistantsil saab peale 1500 jooksjat, poolmaratonil 2500 ja tavapäraselt kõige osavõturohkemal distantsil, 10 km-l, 5000 osavõtjat," iseloomustas Lilliallik peamist piirangut.

"Tase tuleb selline keskpärane: rahvusvahelise kaliibriga suuri jooksuriike esindatud olema ei saa, lähiriigid on ürituse toimumise korral kohal, aga tipptasemel head seltskonda ootame Eesti jooksjate seast."

"Norme saab ikka täita, küsimus on selles, kas Rahvusvahelise kergejõustikuliidu WA reitingupunkte saab. Oleme nendega koostööd teinud ja meile on antud mõista, et meie reiting - pronkstase - ei kao kuskile. Järgmisel aastal on meil võimalus maratonile ja poolmaratonile taotleda juba hõbe- või kuldtaset. Mina julgen küll arvata, et läheme seda teed, kui pandeemia seda vähegi võimaldab," selgitas Lilliallik.