Tarm: Eesti maratonitulevik ülioptimistlik praegu ei paista

Eelmisel nädalavahetusel toimunud Tallinna Maratonil selgitati välja võitjad mitmel distantsil: poolmaratonil võidutses Tiidrek Nurme ajaga 1:05.39, 10-km sügisjooksu kiireim oli Kaur Kivistik ajaga 30.24 ning põhijooksu võitis Keenia maratoonar Ibrahim Mukunga ajaga 2:30.43.

Samuti jagati Tallinna Maratoni raames välja Eesti meistrivõistluste võitja, kus hooajavõidu noppisid Dmitri Aristov ning Kaisa Kukk. Tarm ütles, et jooksjate jaoks oli üritus väga kasulik, sest välismaratonidel käimist on praegusel ajal vähem.

Ta ütles, et Aristov peaks veelgi jooksule pühenduma, kui tahab tiitlivõistlustele pääseda. "[Aristov] tegi isikliku rekordi, tema sünniaasta on selline, mis lubaks veel kindlasti palju kiiremini joosta, aga küsimus on nüüd selles, palju mees pühenduda tahab. Seni ta on rohkem Eesti rahvajooksudele keskendunud, aga et maratonides kõrgemaid sihte seada, peaks ta seda tõsiselt tahtma ja selle nimel rohkem spetsiaalset tööd tegema," ütles Tarm ERR-ile.

Kergejõustikuliidu saavutusspordi komisjoni liige ütles, et Kaisa Kukk on saanud uue treeneri käe all uue hingamise ja usub, et naisel on veel mõndagi varuks.

Tarm ütles, et Eesti maratonitulevik ei paista kuigi optimistlik, sest nooremaid jooksjaid väga palju ei ole. "Praegustel Eesti järgmistel on veel väga kõva töö teha, et tiitlivõitluste künnisele hakata jõudma, sest tiitlivõistluste normid on tõstetud päris kõrgele. Kui veel mõned aastad tagasi oli maratonis natuke lihtsam saada peale, siis nüüd on normid tõesti tugevad ja on veel kõvasti minna," ütles neljakordne Eesti meister.

Rääkides Tiidrek Nurme šanssidest ületada Pavel Loskutovi maratoni Eesti rekord (2:08.53), ütles Tarm, et oleks selles veel mõni aasta tagasi tugevalt kahelnud. "Aga kuna on sisuliselt üks minut minna (Nurme isiklik rekord on 2:10.02 - toim) ja Tiidrek on koguaeg maratonijooksjana tõusvas minekus - kindlasti on see võimalik," ütles kogenud maratoonar.

"Kuna Tiidrek alustas maratonijooksjana suhteliselt hilja, siis arvan, et tal on veel õige mitu head aastat ja veel vähemalt ühe olümpiatsükli kuni Pariisini teeb mees väga innustunult ja tugevalt trenni ja usun, et rõõmustab meid veel väga heade tulemustega," lisas Tarm.

Ta ütles, et Roman Fostil on olnud aasta algusest tervisega probleeme ning tema kuues koht Tallinna Maratoni sügisjooksul ei peegelda kindlasti olümpiasportlase taset. "Ta pärast olümpiamaratoni pole sisuliselt treeninud, nüüd on vaja tervis korda teha ja töö selle nimel käib. Tean, et Romanil on kindlasti veel järgmine aasta plaanis tugevalt panustada. Mis edasi saab, eks vaatab aasta korraga," rääkis Tarm.