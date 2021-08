Reinar Hallik kutsus oma kooli laagrisse 50 Itaalia noormängijat

Rahvusvahelised noortelaagrid paistavad Eestis olevat tõusev trend. Aivo Erkmaa on omanimelist suvekursust korraldanud järjepanu kümme aastat. Tartu Ülikooli korvpallikool võõrustas tänavu Kaunase Žalgirise treenereid.

Reinar Halliku Korvpallikool kutsus aga Eestisse oma palluritega ühiselt treenima 50 Itaalia noorkorvpallurit. Kohalike treenerite ja Itaalia kolleegide koostöös asetati rõhk individuaalsete oskuste arendamisele.

"Ma ütleks, meie poisid on osavamad," sõnas kooli eestvedaja ise. "Isegi individuaalsed oskused on palju paremad. Seal ei õpetata kate kattest mängu, natuke hiljem õpetatakse, kui meil. Meie omad juba oskavad natukene.

Aga ei, nad saavad kõik ühiselt aru. Itaalia treenerid annavad ka Itaalia trenne. Meie poistel on samamoodi: mida rohkem on erinevaid asju, erinevaid koolkondi, seda parem on," kinnitas Hallik.

Üks Ida-Virumaal tegutseva korvpallikoolis püsivalt töötav treener on itaallane Alessio Landra. Korvpallialaseid teadmisi on Landra saanud ka koostööst kuulsa USA treeneri, 2004. aastal NBA meistriks tulnud Larry Browniga. Oma praegust töökohta ja Itaalia olusid võrreldes ütleb Landra välja midagi küllaltki üllatavat.

"Ma arvan, et üks põhilistest erinevustest on see, et siin on seitse päeva nädalas spordiga tegelemine midagi üpris normaalset. Siin on palju võimlaid, kus harjutada. Itaalias on eriti suurtes linnades palju klubisid ja mõnikord ei ole nii lihtne iga päev mitu korda päevas harjutamiseks varianti leida," tõdes Landra.

2017. aastal asutatud Reinar Halliku Korvpallikool ei tegutse ainult Iisakus. Laagris toimuvat vaadates tundub, et sealne saal hakkab noortele palluritele kitsaks jääma. "Tulevikus on mõtted juba sealmaal, et kui me tahame siia jääda, siis ega meil on varsti vaja seda saali," sõnas Hallik.