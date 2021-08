Uibo: olen endiselt ühes tükis, selle üle tuleb rõõmus olla

"Nati kehvasti, ütleme nii. Pigem väga tagasihoidlikud tulemused," nentis Uibo päeva lõpus. "Kaugusega võib võib-olla rahul olla. Just selle kiiruse pealt, tulemus midagi erilist ei olnud, aga 11,32 pealt võib-olla on okei."

Uibo lõpetas päeva 400 m jooksus ajaga 50,82. "Valu ma ei karda, see pole probleem," muigas Uibo.

Mis on probleem, et tulemused on lahjaks jäänud? "Ei tea, ei oska öelda. Ei kujuta ette. Siia Aasiasse satub kümpimehena harva, viimati vist Pekingi MM-il (2015. aastal – toim). Veidi on unine olla, aga pole hullu. Aeg ja kuupäev ja koht on kõigil teada, selle taha ei saa pugeda," arutles Uibo. "Ei hakka vabandusi otsima, mis seal ikka. Tuli, mis tuli. Vähemalt ei ole midagi vigastustega seoses hullemaks läinud, olen endiselt ühes tükis ja selle üle tuleb rõõmus olla. Belglasel läks natuke kehvemini kauguses. Eks see kümnevõistlus on keeruline ala ja nii ta läheb."

Viimane päev algab Eesti aja järgi öösel kell 3 110 m tõkkejooksuga. Mida annab veel püüda? "Isiklikke rekordeid!" vastas Uibo. "Ega see plaan ei muutu, isegi kui siin jäi asi rekorditest kaugele, on lootused ja ootused ikkagi rekordite suunas. Vaatame, homme müttame edasi!"