Erm: nii palav on olla, selle pealt kaotavad kõik punkte

Tokyo olümpiamängude kümnevõistluses on kolme ala järel eestlastest parimal kohal Johannes Erm, kes on 2517 punktiga 14.

"Hommikul oli värin sees, aga nüüd olen ainult nautida saanud," ütles Erm. "Jooks oli korralik, lihtsalt ma ei saanud pakkudelt ilusti minema."

Veebruarikuus vigastas Erm kaugushüppes pöida, Tokyos sai ta parimal katsel kirja 7.36. "Alguses mõtlesin, et peab ainult ühe hüppega piirduma, aga mitte mingisugust valu ei olnud ja ma sain kõik kolm katset ilusti ära teha," lausus Erm. "Ma ei tea, kas see just maksimum oli. See, et pöial pidi teip peal olema, natuke piiras liikumist, võib-olla jäi selle taha."

"14.60 oli väga korralik tulemus, sellega olen siiani kõige rohkem rahul," rõõmustas Erm kuulitõuke tulemuse üle.

Enda rekordigraafikule jääb Erm alla enam kui 200 punktida. Kust need punktid tasa teha? "Seda ma ei oska öelda. Lihtsalt nii palav on olla, arvan, et selle pealt kaotavad kõik punkte," tunnistas ta. "Päeva alguses öeldi, et tuleb Tokyo aasta kõige kuumem päev, see ei tõotanud väga head."

Kümnevõistlus jätkub Eesti aja järgi kell 12.30 kõrgushüppega.