Vigastuse kiuste edasi võistlev Tilga: pooleli ma ei jäta!

"Tegin oma tavapärase soojenduse, tunne oli okei. Tegin pakult stardi ja tundsin, et tagareie külje pealt käis mingisugune lõks läbi. Sealt läksin otse call roomi ja hakkasin venitama. Ja siis juba teadsin, et nüüd on halvasti. Juba 100 m pakkudele minnes teadsin, et siit midagi head ei tule," selgitas Tilga. "Aga peale kuulitõuget sain natuke puhata, sai teha igasuguseid valuvaigisteid, masinaid, massaaži, teibid peale ja kõrgust andis täitsa normaalselt hüpata, viimastel kõrgustel natuke andis tunda. 400 m üritasin joosta nii lõdvalt kui võimalik, ei pannud sada protsenti välja, üritasin mitte pingesse minna tagareies."

Vahepealne puhkepaus tuli nii palju kasuks, et päeva viimased kaks ala tulid Tilgal vigastust arvestades päris hästi välja – kõrguses 2.02 ja 400 m jooks ajaga 50,48. "Olin ise ka täiesti üllatunud! Eriti see kõrgus – 2.02 pole üldse paha," rõõmustas Tilga. "Pooleli ma ei jäta! Homme kui ärkan üles, siis olen targem. Praegu sai see jalg palju koormust, siis on selgem pilt, mis see seis täpselt on. Aga lõpuni teen ma kindlasti!"

"Kõik oleneb sellest, mis seisus see jalg homme on, kui ärkan. Peab vaatama, kas mõnda nõudlikumat ala – teivast, tõkkeid – üldse tasub teha," lisas ta. "Kõige tähtsam on ühte tükki jääda ja mitte midagi pooleks tõmmata."

Kümnevõistlejad jätkavad võistlust Eesti aja järgi neljapäeva varahommikul kell 3, kui kavas on 110 m tõkkejooks.