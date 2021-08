Odaviskes alavõidu võtnud vigastatud Tilga: see on mulle endale ka müstiline

Tilga senine tippmark oli 69.25, Tokyos viskas ta avakatsel 71.71, teisel 72.58 ja kolmandal koguni 73.36. "Läksin odasse nii, et vaatan, kas saan visata, mitte selliste plaanidega, et visata nelja meetriga isiklikku. Vasaku jalaga ju tegelikult paned blokki ja tagareis on seal väga töös. Aga viskasin põhimõtteliselt ilma blokita, pärast vaatasin videost järele – täiesti sült oli jalg all! Selles suhtes oli see tulemus mulle endale veel müstilisem. Ma ei tea, kuidas see nii kaugele läks!" imestas Tilga. "Ja kõik kolm katset läksid nii ühtlaselt kaugele. See kümnevõistlus läks aia taha, aga see on vähemalt üks positiivne asi, mis siit Tokyost kaasa saab võtta."

"See stabiilsus oli minu jaoks väga tore. Ma ei tea, kaua olen rääkinud, et tahaks 70 meetrit oda visata – täna viskasin kolm korda!" lisas Tilga, kes ütles, et ei näinud põhjust esimese katse järel ülejäänutest loobuda. "Ma ei tundnud, et need visked oleks olnud tehniliselt head ja jalg ei andnud tunda ka. Miks mitte proovida veel visata, äkki saab natuke juurde."

Teivashüppes tulemuseta jäänud Tilga nentis, et tegi seda võistlust säästurežiimi pealt, kuid rõõmustas, et suutis lõpetada. "Ma ei tulnud ju siia ainult osa võtma, tulin head tulemust tegema. Mul on kindlasti hea meel, et ikkagi lõpuni tegin. Vähemalt nüüd on see linnuke ka kirjas, et olen olümpiastaadionil saanud teha seda lõpuringi teiste kümnevõistlejatega, sain näha olümpiarekordit. Olen rahul, et tegin lõpuni," sõnas ta. "Head tunnet kindlasti sellest mitmevõistlusest sisse ei jäänud. Aga elu on selline ja loodetavasti järgmisel korral ei juhtu enam selliseid asju."

"Ütlesin endale juba kaugushüppe ajal, et kui vähegi võimalik, siis ma teist tiitlikat järjest ei katkesta. Õnneks ei pidanud," lisas Tilga, kes Berliini EM-i pidi pooleli jätma.

Teistest eestlastest sai debütant Johannes Erm Tokyos 11. ja Maicel Uibo 15. koha. Olümpiavõitjaks tuli kanadalane Damian Warner olümpiarekordi 9018 punktiga.

Tänavu kevadel isikliku rekordi 8484 punktini viinud Tilgat ootab nüüd ees pikem puhkus. "Tartaani peale ei kavatse ma nüüd vähemalt kuu aega astuda," lubas ta. "Mul on hooaeg olnud kaheksa kuud pikk, selleks aastaks aitab."

Kõigepealt puhkab ta Eestis ja siis sõidab juba USA-sse, kus jätkuvad ülikooliõpingud. "Vaim ei saa puhkust, aga keha saab küll korralikult puhkust," sõnas Tilga, kes uskus, et uuesti treeningutele naastes on ka olümpiavõistlust seganud vigastus paranenud.