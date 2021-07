Kaks eestlast osalevad Euroopa pikimal jalgrattavõistlusel

NorthCape4000 on 185 osalejaga võistlus, mis startis 24. juulil kell 8.30 Trento lähedalt Itaaliast ning lõppeb Euroopa põhjaranniku tipus North Cape'is. Raja pikkus on enam kui 4000 km. Sel aastal sõidetakse läbi ka Eestist ehk kõikidel on võimalus minna rahvuskaaslasi ergutama. Kuna sel erakordsel katsumusel ei ole lubatud võistlejaid abistada, siis ei tohi sõitjatele midagi anda, kuid kaasa elamine ning kõrval ja taga sõitmine on hetkeliselt lubatud.

Kolmapäeva õhtuks oli Väärsi (sõitja nr 171) läbinud 120 tunniga 1457 kilomeetrit koos 14 388 tõusumeetriga. Eestlane on hetkel Poolas ja hoidmas 27. positsiooni. Kuna osalejad magavad erinevatel aegadel, siis on kindlat kohta raske öelda. Korra oli Väärsi näiteks ka kaheksandal kohal. Toomik kannab võistlusel numbrit 164.

Võistluse liider on praegu Temmen Martin, kuid pikalt oli esikohal ka Askan von Schirnding. Nemad on juba Leetu jõudnud. Sellise tempo juures on liidrid Eestis reedel, Väärsi jõuab kodumaale pigem laupäeval-pühapäeval.

Võistluse teekonda saab jälgida siin.