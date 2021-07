Lehis: nii head võistkonnakeemiat ei mäletagi

"Praegu on veel raske millestki aru saada. Siiamaani on uskumatu, et võistlus on läbi ja me oleme võitjad. Me ei pea enam vehklema ja rohkem matše ei tule! See kõik tahab aega, et kohale jõuda," rääkis olümpiavõitja Lehis ERR-ile.

Lehise sõnul tõi neile kirkaima medali naiskonnavaim, mis ei lubanud vastastel enda mängu peale suruda.

"Meil olid kõik matšid väga pingelised. Toetasime üksteist meeletult palju ja isegi kui keegi sai torke sisse, siis ikka toetasime ega lasknud pead norgu. Võitlesime lõpuni ja see ongi see, mis meile edu tõi," arutles Lehis.

"Suutsime oma närvidest ja pingest üle olla ja teha oma vehklemist. See oligi täna põhiline, et kõik suutsid oma vehklemist teha. Kõik matšid võitlesime ja üritasime oma initsiatiivi peale suruda. Vahepeal tuli paremini välja, vahepeal mitte, aga ikkagi kõik õnnestus ja see oligi põhiline."

"Ma arvan, et nii head võistkonnakeemiat, kui meil täna oli, ma ei mäletagi. Elasime üksteisele kaasa, ergutasime ja motiveerisime ning kõik oli olemas. Uskusime ja see oli fantastiline. Saime oma torked tehtud."