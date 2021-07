Embrich esimesest olümpiamedalist: tee selleni oli väga pikk

Ajalugu tegi varuvehkleja rollis olnud 41-aastane Irina Embrich, kes võitis finaalis enda minimatši ning aitas Eesti kullale. Sellega teenis Embrich oma esimese olümpiamedali ning 13. täiskasvanute tiitlivõistluste medali, millega sai temast Eesti kõige edukam olümpiaalade sportlane.

"Supertublid tüdrukud ja väga hea tulemus. See oli väga pikk tee selle medalini ja lõpuni ei usu, et see juhtus ja oleme olümpiavõitjad. See on väga suur tiitel ja paremat vist ei saa," lausus Embrich kommentaaris ERR-ile.

"Ma olin valmis vehklema ja arutlesime Kaidoga (Eesti naiskonna peatreener Kaido Kaaberma - toim.): tuled lahingusse ja vaatame, kelle vastu ja kelle asemel. Kunagi ei tea, kuidas matš läheb ja ühe minimatšiga võib seis teistpidi keerata. Õnneks suutsin end kokku võtta ja näidata head vehklemist ja seis läks viiki. Tüdrukud jätkasid samas hoos ja meil on kuld käes."

"Kõike oli natuke ekstra ning tänu sellele [tuli võit]. Ekstra motivatsioon ja toetus ning see andis superhea tulemuse."