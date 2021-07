Beljajeva: ütlesin, et ei lähe siit medalita ära!

Teel kullani võitis Eesti esmalt Poolat 29:26, oli seejärel parem Itaaliast 42:34 ning alistas siis südikad korealannad. Juba esimene matš poolataridega osutus tasavägiseks, ent seal aitas siis ankrunaise rollis olnud Julia Beljajeva tugev esitus.

"See päev oli üliraske ja kõik matšid olid väga pingelised. Esimene matš oli emotsionaalselt väga raske, sest see oli minu jaoks esimene kord tähtsatel võistlustel lõpetada," kommenteeris Beljajeva.

"Närvid pidasid aga väga hästi vastu. Tunnen end nendel olümpiamängudel hästi ja pärast individuaalturniiri kaotust ei andnud ma alla ning ütlesin, et ei lähe siit ilma medalita ära."

Sarnaselt teiste naiskonna liikmetega tõi Beljajeva edu võtmena välja naiskonna hingestatuse.

"Me oleme teineteisega tänase jooksul hästi palju rääkinud ja üksteist motiveerinud. Isegi kaotusseisus ei lähe närvi. See kõik õnnestus ja kui nägime, et keegi läks närvi, siis rahustasime maha. Meie poolt suurepärane vehklemine."

Beljajeva lisas, et suurt saavutust on momendil veel raske hoomata.

"Praegu ei saa arugi, et see on olümpiakuld! Vahepeal vaatasin, et siin on rõngad – oleme olümpiamängudel! See on aga väga tähtis ja selle kulla nimel on palju tööd tehtud. Kõik mängisid siin oma rolli."

"Üks elu parimatest päevadest. Me unistasime sellest nii kaua. Seda hetke ma ei unusta kunagi, kui seisin pjedestaali kõige kõrgemal astmel ja kuulasin oma riigi hümni ning olümpiakuld oli kaelas. Ebareaalne," sõnas Beljajeva.