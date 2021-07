Võidukad vehklejad lõpetasid Eesti 13 aastat väldanud kullapõua

Eesti epeenaiskonna Tokyo olümpiamängudel võidetud kuldmedal on Eesti koondise esimene pärast 2008. aastat.

Kuldmedalit ei võitnud Eesti sportlased ei 2016. aastal Rios ega ka 2012. aastal Londonis. Viimati tõusis eestlane olümpial pjedestaali kõrgeimale astmele 2008. aastal, mil Pekingis triumfeeris kettaheitja Gerd Kanter.

Naissportlastest oli enne vehklejaid Eesti lipu all suveolümpiamängudel kuldmedali võitnud vaid trekisõitja Erika Salumäe, kes võidutses 1992. aastal Barcelonas. Talimängudelt on kaks kulda võitnud Kristina Šmigun.

Eesti lipu all võisteldes on sportlased suveolümpialt nüüd võitnud kümme kulda. Suve- ja talimängudelt kokku on eestlased kokku võitnud 14 kuldmedalit.