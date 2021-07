Kaaberma: see on kogu Eesti rahva kuld

"Emotsioonid on laes. Seda võib kogu Eesti rahvale öelda, see on kogu Eesti rahva kuld. Tänu toetusele ja usule tegid tüdrukud lõpuks ära. See päris üllatus ei ole, oleme selle nimel tööd teinud ja tulimegi siia medalimõtetega. Nüüd sai i-le täpp ära pandud," lausus naiskonna peatreener Kaido Kaaberma pärast kullavõitu.

Kaabermaa tunnistab, et viimase minimatši eel, mil seis oli viigiline, oli mõistagi närviline olla. "Uskusin, et tal (Katrina Lehisel - toim.) on võimalik võita ja ega mul pulsimõõtjat ei ole, et öelda, palju see oli. Pingeline oli ja päris palav oli! Kõigil oli natuke ameerika mägedel sõitmist, aga üldkokkuvõttes võib öelda, et kõik andsid enda maksimumi."

Kaaberma tegi ka ühe vahetuse, tuues üheks minimatšiks vehklema naiskonna raudvara Irina Embrichi, kes tõi Eesti välja kaotusseisust.

"Kui sa pole enne vehelnud ja lähed siis finaalimatšis vehklema, see on väga raske. Samas uskusin temasse, sest tal on kogemusi nii palju. See ei ole talle esimene finaal. Ta tegi väga hästi, viigistas seisu ja pärast oli Julial ja Katrinal lihtsam," kommenteeris Kaaberma.

Kui 2016. aastal jäi Rios naiskonnal medal toomata, siis nüüd suudeti võita kõige kirkam. "Tüdrukutel oli nüüd kogemusi rohkem ja Katrina on ka nüüd juures. Mul ei olegi sõnu - olümpiakuld räägib enda eest."