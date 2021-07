Kaaberma: seekord oli meie päev ja võtsime, mis tarvis

Teisipäeval olümpiavõitjaks tulnud Eesti epeenaiskonna peatreener Kaido Kaaberma ütles saates "Ringvaade suvel", et oli olümpiavõidus kindel alles siis, kui finaal läbi sai. Vehklemistreener ja kommentaator Meelis Loit lisas, et oli naiskonna suhtes optimistlik pärast individuaalturniiri vaatamist.

"Tehtud oli siis, kui aeg läbi oli ja Katrina Lehisel oli edu sees ja ta tegi oma torked ära," ütles Kaaberma. "Kindel ei saa spordis kunagi olla, kõik on meil võrdsed vastased ja seekord oli meie päev ja võtsime, mis tarvis."

Eesti naiskond oli parajasti pakkimas, sest Eesti aja järgi kolmapäeva varahommikul hakkavad nad värskete olümpiamedalitega kodumaa poole tagasi lendama. Kaaberma ütles, et Eesti Olümpiakomitee võttis neid olümpiakülas šampusega vastuse, aga pikka pidu ei olnud.

"Praegu pole siin midagi aega, aga loodame, et kodus on meil aega seda nautida ja sellest asjast aru saada, millega me oleme hakkama saanud," ütles Kaaberma.

Ta ütles, et mingeid tähistusi ega traditsioone Eestisse saabudes kavas ei ole, sest naiskond pole varem end olümpiavõitjaks kutsuda saanud. "Mingi traditsiooni peab välja töötama," ütles kuldmedalistide peatreener.

Vehklemistreener ja kommentaator Meelis Loit analüüsis naiskonna võidukat olümpiaturniiri ning ütles, et võit ei ole tähtis ainult Eesti vehklemise jaoks, vaid terve Eesti rahva ja Eesti spordi jaoks.

"Olümpiavõit väikese riigi jaoks - eriti võistkondlik võit, kus ei piisa ühest tähest ja peab olema väga ühtlane ja tugev võistkond - see on midagi väga-väga erilist," ütles Loit.

Kommentaator lisas, et ta oli naiskonna suhtes optimistlik alates hetkest, kui nägi individuaalvõistlust. "Pärast individuaalvõistlust vaatasin, et siit tuleb midagi ilusat."

Ta ütles, et oli finaali ajal väga närvis. "Finaal oli väga pingeline, esikoha matš olümpiamängudel peabki olema väga pingeline ja vastastele ei taha ju ka lihtsalt midagi käest ära anda. Vastas olid väga tugevad Lõuna-Korea vehklejad, kes olid maailma edetabelis kõik enne olümpiat kõrgemal, kui ükskõik, milline Eesti vehkleja. Nende kolmas number oli ka kõrgemal, kui Eesti vehkleja," ütles Loit.

Loit lisas, et Eesti naiskonna edu võti oli see, et nad on kõik on kogenud vehklejad, kel kõigil ka individuaalsed tiitlivõistluste medalid olemas. "Selliseid naiskondi väga palju ei ole. Jah, on olemas sellised naiskonnad, kus on kaks maailmameistrit võistkonnas, aga see kolmas on ikkagi natuke nõrgem," ütles kommentaator.

Loit kiitis Kaaberma taktikalisi valikuid terve turniiri vältel ning tema juhendamist treenerina. "Teine asi, millega ta mängis väga oskuslikult mängis, oli see, et esimeses matšis oli tal julgust panna viimast otsustavat matši vehklema Julia Beljajeva, kes tegi seda suurepäraselt. Järgmises ja ülejärgmises matšis ta tõi Katrina Lehise viimaseks matšiks sisse. Vahetas ankrunaist, mis ei ole vehklemises tavaline," ütles Loit.

Ta lisas, et finaalis oli murranguline moment see, kui Kaaberma vahetas sisse Irina Embrichi, kes võitis enda minimatši ja viigistas üldseisu, mis aitas Katrina Lehisel kangelaslikult võit vormistada.

Loit ütles, et pinge ning psüühilise poole pealt on olümpiamängude finaal üks erilisemaid võistlusi, kus võib ka kõige tugevamal sportlasel katus sõitma hakata. "Aga õnneks seda meie tüdrukutega ei juhtunud."