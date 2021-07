Kirpu: see on elu parim päev

Enne finaalkohtumist oli vehklejatel pikk paus. Erika Kirpu sõnul nad pärast poolfinaali telefoni ei vaadanud, et mitte lugeda õnnitlusi medali võitmise puhul. Naiste eesmärgiks oli võita ka finaal.

"Elu parim päev. Ma pole küll sellest aru saanud. Pjedestaalil ma olin täielikus šokis. Ma ei saanud üldse aru, mis toimub. Mul oli väga uhke tunne, et kõlas meie hümn ja lipp tõmmati üles, aga sel hetkel ei jõudnud veel kohale, mis on juhtunud," rääkis Kirpu esimestest emotsioonidest.

"Meil oli võistkonnas fantastiline atmosfäär. Me uskusime üksteisesse, toetasime teineteist ja see oligi meie tugev külg. Need emotsioonid jätaks endaga koguks eluks."

Finaali võtmehetkeks pidas Kirpu seda, kui Irina Embrich tema asemel finaali seitsmendas matšis rajale läks. Kirpu oli ise selle vahetusega igati rahul ja tahtis ise ka, et Embrich rajale läheks.

"Terve matš oli pingeline, aga ma uskusin enne otsustavat matši, et Katrina Lehis saab hakkama. Ma ütlesin, et me oleme sinuga ja sa oled tugev ning sa saad hakkama," lisas Kirpu.