Novosjolov: nii emotsionaalne ei olnud ka siis, kui võitsin oma kullad

Novosjolov ütles, et on Lehisega väga rahul. "Medal olümpialt on see, millest olen eluaeg unistanud ja nüüd see on lõpuks käes. Küll Katrina kaelas, aga see on ikkagi medal ja töö," ütles treener. "Emotsioonid keevad seest ja sõnadesse on seda väga raske panna. Arvan, et nii emotsionaalne ei olnud ka siis, kui võitsin oma kullad."

Treener ütles, et Katrina Lehisele tõi laupäeval pronksmedali enesekindlus ja see, et vehkleja teab, mida ta teha tahab. Siiski oli paaril pärast kaotust poolfinaalis keerulisi hetki.

"Poolfinaali kohtumine oli väga raske matš ja pärast seda kaotust istusime maha ja olime väga nõutud. Ei saanud aru, kumb meist rohkem närvis on ja kuidas sellest olukorrast välja tulla. Võtsime aja maha ja tüdruk oli väga tubli, leidis sisemise rahu ja tegi ära," ütles Novosjolov.

Pronksimatšis asus Lehis 3:1 juhtima, kuid lasi siis vastasel kolm järjestikust torget teha. Treener ütles, et tõenäoliselt vehklejas paanikat ei tekkinud. "Teame suurepäraselt, et kui tuleb paanika, siis on rong läinud. Me ei ole veel arutanud, aga arvan, et Katrina tegi suurepärast tööd endaga ja suutis hoida enda emotsioonid kontrolli all, sest ta teab suurepäraselt, et vahet pole, mis seis, ta suudab välja tulla."