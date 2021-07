Montreal avaldas soovi korraldada 2026. aasta maanteesõidu MM

Viimati sõideti Kanadas MM-tiitlite peale võidu 2003. aastal. Toona võidutsesid eliitklasside grupisõitudes hispaanlane Igor Askasibar ja rootslanna Susanne Ljungskog, vahendab.

Montreal on tuntud rikkaliku kultuuri, ajaloo ja munakivitänavate poolest. Selles Kanada linnas on juba aastaid korraldatud maailmaklassi kuuluvat võistlust GP Cycliste de Montreal. Lisaks võõrustati 1974. aastal maailmameistrivõistluseid, kus vikerkaarevärvides särgid said selga Eddy Merckx ja Genevieve Gambillon. Tegemist oli esimese MM-iga, mis väljaspool Euroopat peeti.

Montrealis jagatakse välja kuus temposõidu medalikomplekti ja viis grupisõidu MM-tiitlit. Võistlema oodatakse üle tuhande sportlase.

Tänavu toimub MM 19.-24. septembrini Belgias.