Rammo: olen viimased neli ja pool aastat sisuliselt iga päev kell viis ärganud

"Esimene olümpia oli kompamine ja kogemuste kogumine. Teine olümpia oli nii-öelda panemise olümpia, kus see panemine ilmselgelt välja ei tulnud," lausus Rammo olümpiastardi eel.

"Kolmas olümpia on tegelikult eluliselt absoluutselt teistsuguse ettevalmistusega kui eelnevad. Ema saatis mulle artikli sellest, kuhu on jäänud Rio osalejad - kes oli kodu rajanud ja kes lapsi saanud ning kes tööle läinud."

"Ma olen teinud kõiki neid asju ja selle käigus veel ka endiselt olümpiamängudel kohal ja võib vaielda, aga suure tõenäosusega kõige parema ettevalmistusega nendest kolmest katsumusest," rääkis Rammo oma väljakutsete rohkest teekonnast olümpiale.

Laser-klassi olümpiaregatt toimub Enoshimas, mis on rohkem kui 50 kilomeetri kaugusel Tokyost. Rammo peab sealseid tuulte ja hoovuste tingimusi võrdlemisi lihtsaks ning suurimaks väljakutseks võib kujuneda hoopis päike.

"Tokyo olümpiamängude puhul on kõige olulisem kuumus ja ma pean tunnistama, et sellega olen ma nüüd pikalt juba ka kodus tegelenud - igasuguste saunatrennide ja kõige muuga," kirjeldas Rammo.

"Praegu tundub küll, et ma olen nii-öelda nende Kariibi mere riikide ja muude kuumade paikade sportlastega ühele joonele jõudnud. Selle taha midagi jää. 2019 oli meil siin eelolümpia, kus ma esimesel võistluspäeval sain merel midagi kuumarabanduse taolist."

"Sealt edasi on sisuliselt kogu spetsiifiline olümpia ettevalmistus olnud seotud selle kuumuse taluvusega," ütles purjetaja. "Kui näiteid tuua, siis reaalsed sammud algasid ettevalmistuse poole pealt sel suvel."

"Ma hakkasin reaalselt küll mitte saunas, aga sauna eesruumis, sellises 37-42-kraadise temperatuuriga 85% õhuniiskuse tasemega ruumis väntama. Selle käigus oli hästi palju võimalik kõrva taha panna. Näiteks üks-kaks kraadi tunni aja kohta tähendas ligi kaks-kolm liitrit erinevust vedeliku kaotuses. Kui palju siis keha higistab? Toon näite, et mul oli 42 kraadi juures poole tunniga 2,4 liitrit ehk 4,8 liitrit tunnis. 37 kraadiga oli see ligi üks liiter poole tunniga ehk kaks liitrit tunnis."

Seoses koroonaviirusega Tokyos valitsevad piirangud Rammot absoluutselt ei morjenda, vaid tema isegi naudib neid. "Ma olen viimased 4,5 aastat sisuliselt iga päev ärganud kell viis, et teha enne tööd trenni, siis teha terve tööpäev, seejärel peale tööd taas trenni ja siis läinud koju, et panna lapsed magama. Nii et see kaheksa-üheksa tundi und ja see, et mitte midagi teha ei ole - uskuge või ärge uskuge - on minu jaoks üllatavalt nauditav," selgitas Rammo.

Karl-Marin Rammo alustab võistlemist 25. juuli Eesti aja järgi kelll 6.00.