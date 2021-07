Elu parima olümpia teinud Rammo: kuumusega mul probleeme ei tekkinud

Olümpiaregatil õnnestus Rammol võita kaks sõitu ja kokkuvõttes oli mees 15. kohal, mis oli tema karjääri parim tulemus olümpialt.

"Ma olen hästi ratsionaalne purjetaja. Väljamaa sõbrad ja konkurendid ja treeningpartnerid nimetavad mind romantikuks. Ehk siis, et kellele meeldib natuke mänguilu ka. Ütleme, et sõidus mulle meeldib kohti noppida ja oodata kuni ees eksitakse," rääkis oma kolmandatel olümpiamängudel osalenud Rammo.

Rammo tõdes, et vastased ees ei eksinud ja see tema sõidustiilile kõige paremini ei sobinud. "Olümpiasõel on meeletu. Siin on meid 35, MM-il on 150 ja rankingus 1000. Ütleme siis, et minu seda ees eksimise ootamist sellel võistlusel lihtsalt väga palju polnud. Ütleme kui me võtame ausalt et olen maailma edetabeli teisekümne mees, siis tõenäosus, et ma igas sõidus üleval esimene olen ei ole eriti suur. Kui ma ennast seal 15. koha ülevalt märgist leian, siis MM-idel ma suudan sealt sõita ennast viiendaks-kuuendaks, aga seekord ees keegi ei eksinud ja see flow, mis tavaliselt võiks tekkida, oli siin ääretult raske tekkima. Ehk et kui ma algusest peale ees ei olnud, mida õnneks paar korda juhtus, siis see läbi laevastiku sõit ei tulnud välja," analüüsis Rammo oma olümpiavõistlust.

"Täkkesse läks see, et mitmekümne miljoni euro-dollari-naela eelarvetega tiimidega suutsin võrdne-võrdsega võistleda. Ehk siis kogu ettevalmistus läks täkkesse tegelikult. Alustades siis kohalike olude tundma õppimisega, mis minu puhul hakkas 2018, kui siin esimesed võistlused olid, kuni siis selle lõpu kuumuse arvestamiseni välja," ütles Rammo.

Oma olümpiaettevalmistusega jäi 32-aastane Rammo rahule, sest kuumusega tal probleeme ei tekkinud ja selle taha tulemus ei jäänud.

"Et võib-olla teen paljudele liiga ja väga palju ei ole jõudnud viimase nädala jooksul küll meediakanaleid jälgida, aga mulle tundub et enam-vähem kõik eestlased, kes on õues võistelnud, on põrunud. Ja enamasti just kuumusega. Et sellele ma panin viimased paar kuud väga kõvasti rõhku ja mul sellega hetkekski probleeme polnud ja selle üle ma olen väga uhke, sest 2019 mul siin samas kuumarabandus oli ja see oli ääretult ebameeldiv kogemus. Mulle väga meeldis, et suutsin endast kõik anda ja ei jäänud kuskil tegemata töö taha midagi pidama," oli Rammo rahul oma ettevalmistusega.