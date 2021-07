Virgilijus Alekna poeg tuli Tallinnas Euroopa U-20 meistriks

18-aastane Alekna tegi finaalis kindla seeria ja asus võistlust juhtima juba avakatsel. Kõik kuus sooritatud heidet oleksid Aleknale Euroopa meistritiitli taganud.

Alekna seeria finaalis: 65.90 - 68.00 - 65.96 - 65.79 - 61.84 - 66.89 - 68.00. Alekna isiklikuks rekordiks on 69.77. See tulemus on ühtlasi U-20 vanuseklassi maailma kõigi aegade teine tulemus.

Hõbemedali teenis Tallinnas saksalane Magnus Zimmermann, kes heitis parimal katsel 61.55 ja pronksi bulgaarlane Uladzislau Puchko, kelle tulemus finaalis oli 61.06.