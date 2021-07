Jüri Vips lõpetas teise sprindisõidu kuuenda kohaga

Vips teenis laupäeva päeval sõidetud esimeses sprindisõidus teise koha ning alustas õhtust sprindisõitu üheksandalt kohalt. Eestlane parandas enda asetust kolme koha võrra, lõpetades teises sõidus ajaga 42.53,688.

Karjääri esimese võidu saavutas Hollandi sõitja Richard Verschoor, kes ei kaotanud kordagi sõidus edu, lõpetades ajaga 42.38,809. Teiseks jäi Uus-Meremaa sõitja Marcus Armstrong (+1,202) ja poodiumile mahtus veel britt Dan Ticktum (+2,350).

Suurbritannia GP põhisõit toimub pühapäeval kell 12.50.

VERSCHOOR WINS HIS FIRST F2 RACE!



A brilliant job by the Dutchman He led from the start and never looked back! #BritishGP #F2 pic.twitter.com/fl2kH8jsTr