Sappineni väravad tõid Florale eurosarjas võidu

Mängu käik:

15. minut. Martin Miller (Flora) madala kauglöögi suudab Hiberniansi väravavaht tõrjuda. Tagasipõrkunud palli juurde jõuab napilt esimesena Henrik Ojamaa, aga lööb mööda.

26. minut. Floral õnnestub nurgalöögi järel pall säilitada ja toimetada Ojamaale, kes proovib kaugelt, aga pall kerib väravast kindlalt mööda.

37. minut. Konstantin Vassiljevi (Flora) karistuslöök riivab müüri ja jõuab lõpuks Markus Soometsani, kelle langeva kaarega pall kukub siiski väravast mööda.

41. minut. Brian Thaylor Lubanzadio Aldama (Hibernians) pääseb paremalt läbi ja tsenderdab madalalt. Esimesena on jaol Michael Lilander (Flora), kes lükkab palli nurgalöögiks, kuigi pisut ohtlikult lähedalt väravapostile.

44. minut. Rauno Sappinen (Flora) pääseb peaga lööma, aga Hiberniansi väravavaht Nicholas Vella väikeste raskustega tõrjub.

52. minut. Flora ründab paremalt äärelt. Sappinen saab karistusalas palli ja jätab selle Vassiljevile, kelle löök aga ei õnnestu ja läheb väravast mööda.

62. minut. Paremalt äärelt annab madala tsenderduse Sergei Zenjov (Flora), Sappinen proovi keskelt jätkata tagumise posti suunas, kus pole aga kedagi.

69. minut. Vassiljev lööb tugeva karistuslöögi otse värava peale, Vella suudab tõrjuda.

73. minut. Raphael (Hibernians) teeb selja tagant vea Ojamaale ja teenib oma teise kollase kaardi, mis tähendab eemaldamist.

75. minut. 1:0. Pärast pikka üritamist saab Flora värava kätte. Vasakult äärelt pääseb tsenderdama Miller, Sappinen saab pea vahele ja pall maandub võrgus!

87. minut. Lilander saab kaks korda järjest kaugelt peale uhada ja Vella tõrjub mõlemal korral.

89. minut. 2:0. Flora leiab karistusalas täiesti vabaks jäetud Sappineni, kes veeretab palli väravavahtist mööda.

90+3. minut. Zenjov söödab karistusalas Ojamaale, kelle pealelöögi suudab Vella tõrjuda.

Enne mängu:

FC Flora on kahel viimasel hooajal eurosarjas soliidset mängu näidanud ning esimesest eelringist edasi jõudnud. Pressikonverentsil teatas Flora peatreener Jürgen Henn, et viimaste aastate edu pinget peale ei pane, küll aga teatud ootus mängimisega siiski kaasas käib. "Kui oled juba võidumaitse suhu saanud, siis muidugi tahad uuesti hästi esineda ja edasi pääseda," ütles Henn.

Flora vastane Hibernians on 12-kordne Malta meister, kelle ridades pallib mitu suure jalgpalliriigi Brasiilia mängijat, kuid Eesti klubi on vastase stiiliga põhjalikult tutvunud.

Flora ja Eesti koondise ründaja Konstantin Vassiljevi sõnul sõltub mängu tulemus paljuski vastaste mentaliteedist. "Nad on tehnilised mängijad, kes tahavad sarnaselt meile palli vallata. Meie peame aru saama, millise mentaliteediga nad mängima tulevad. Meie peame nende igaks plaaniks valmis olema," rääkis Vassiljev.

Eelmisel aastal saatis Florat Euroopas seninägematu edu – jõuti Euroopa liiga väljalangemisvooru ehk neljandasse eelvooru. Viimases voorus tuli loosi tahtel Eesti klubile vastu Horvaatia gigant Dinamo Zagreb, kes on Euroopas aastaid häid tulemusi näidanud. Flora pidi Horvaatia klubilt vastu võtma 1:3 kaotuse.

Järgmine kohtumine FC Flora ja FC Hiberniansi vahel leiab aset juba 13. juulil Hiberniansi koduväljakul.