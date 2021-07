Henn võidust: siit kaks väravat kaasa võtta ei ole paha

Henn ütles ERR-ile, et mängust jääb kripeldama võimalik kolmas värav, mis meeskonnal küll lähedal oli, aga siiski löömata jäi. "Oleks seda [kolmandat] väravat olnud võib-olla väga vaja, ta oli ka lähedal, see jääb natuke kripeldama. Aga samas, 2:0 edu siit kaasa võtta ei ole paha," ütles Henn.

"Teadsime, et tahame kodus julgemalt mängida, vastane tegi kõik selleks, et seda tempot alla lüüa, aga lõpuks leidsime oma momendid üles ja kokkuvõttes see kaks [väravat] on tähtis, et saime selle edu kaasa siit võtta, sest seal võib tulla teistsugune mäng kunstmuru peal teises kliimas," lisas peatreener.

Henn ütles, et kuna tegemist oli vastasega, kellest palju teada ei olnud, tekitas see ka mängueelset pinget. "Nende tempot, taset, formatsiooni, see on natuke mõlemalt poolt kompiv, aga teine poolaeg mängisime päris julgelt, leidsime oma käigud, tegime poolajal need korrektuurid, kust natuke julgemalt üles saada. Arvan, et teine poolaeg oli parem."