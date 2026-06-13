Võimsas hoos Levadia alistas Flora ja sai üheksanda järjestikuse võidu

109. korda mängitud Tallinna jalgpalliderbi võitis FCI Levadia, kes oli rahvusstaadionil Premium liiga 15. voorus FC Florast üle 3:1.

Flora läks derbimängu juhtima juba kuuendal minutil, kui Sander Alamaa madala tsenderduse vasakult äärelt lükkas väravaesisel võrku meeskonna kapten Rauno Sappinen.

21. minutil kukkus Levadia ründaja Wendell karistusalas Flora äärekaitsja Airon Kollo puute järel, peakohtunik Kristo Tohver määras pärast video vaatamist penalti, mille realiseeris minut hiljem Maksimilian Skvortsov.

Tasavägise ning 1:1 viigiga lõppenud avapoolaja järel vajas Levadia teise poolaja alguses juhtima minekuks üheksat minutit, siis toimetas Joao Pedro vasakult äärelt karistuslöögi Wendelli pea peale ning Flora kaitsjate poolt täiesti üksi jäetud mees ei eksinud.

Punkti pani mängule Mihkel Ainsalu kohtumise viiendal lisaminutil. Kõigi jõududega viigiväravat jahtinud Flora kaotas keskväljal palli ning Ainsalu saatis selle umbes 35 meetrilt samuti omadele kõrgele appi tulnud väravavahist Kaur Kivilast kaarega mööda võrku.

Levadia jätkab võimsas hoos: 15 mängust on võidetud 12 ja viigistatud kolm väravate vahega 42:11, tunamullune meister on kogunud 39 punkti ja edestab Nõmme Kaljut 11 ja Florat 12 punktiga. Mõlemad on Levadiast samas mänginud ühe kohtumise vähem.