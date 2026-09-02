FC Flora lõpetas Tartu Tammeka võiduseeria

Tammeka oli võitnud Premium liigas oma viimased neli kohtumist ning jõudnud sellega kolmandal ja neljandal kohal paiknenud Florast ja Paide Linnameeskonnast nelja punkti kaugusele, aga kolmapäevast kohtumist alustas paremini Flora.

11. minutil viis Marten Kukkonen võõrustaja juhtima ning 22. minutil võitis Sergei Zenjov Tammeka väljakupoolel palli ja saatis selle kaarega üle tartlaste väravavahi Kristofer Sahteli pea. 42. minutil tõi Herman Pedmanson aga külalised värava kaugusele ning riietusruumidesse mindi Flora 2:1 eduseisul.

Teisel poolajal väravalisa aga lihtsalt ei tulnud ning esimesena jõudis tabamuseni ikka Flora, kui Zenjov 72. minutil teist korda jala valgeks sai. Seitse minutit hiljem lõi Flora omavärava, aga Tammekal ei õnnestunud viimastel minutitel punkti teenida ja Flora sai 3:2 võidu.

Liigatabeli tipus jätkab 59 punkti kogunud Tallinna FCI Levadia, kelle vahe teisele reale kerkinud Floraga (45 p) on lausa 14 silma. Kolmandal kohal jätkab Nõmme Kalju (44 p), aga kahe punkti kaugusel oleval Paidel (42 p) on üks mäng varuks. Tammeka jätkab 38 punktiga viiendal kohal, teine tabelipool jääb neist seitsme punkti kaugusele.

Premium liiga jätkub nädalavahetusel, pühapäeval näeb kanalil ETV2 ja ERR-i spordiportaalis Paide Linnameeskonna ja FC Flora kohtumist.