Värske Eesti meister Räim oli Bulgaarias kuues

Võidusõidu võitis itaallane Giovanni Lonardi (Bardiani-CSF-Faizane), teine oli sloveenlane Matevž Govekar (Tirol KTM Cycling Team) ja kolmas hispaanlane Oscar Pelegri (Electro Hiper Europa).

Võistlust jäi varjutama korraldajate saamatus, mille tõttu mitmed ratturid kannatasid.

"Korralik palagan. Alguses oli asi väga aktiivne, läksin ka ise mõne minekuga kaasa. Tegelikult oligi parem ettepoole hoida, sest teede kvaliteet oli kohutav. Eriti just esimeses sõidu pooles," kirjutas Räim on Facebooki kontol.

"Siis lasti üks kohalik vend minema ja hoidsime seda kontrolli all. Üksi poleks ta nagunii kaugele jõudnud. Nii meie, Bardiani kui ka Alpecini cont tiim panime ühe mehe ette vedama ja asi oli kontrolli all. Kuskil sõidu keskel nägime silti et lõpuni 50 kilomeetrit. Vaatasime kompuutrit ja saime aru, et sõit on kümme kilomeetrit lühem kui peaks. Pole probleemi. Siis nägime juba silti 25 kilomeetrit lõpuni, seejärel 20 kilomeetrit. Asi hakkas minema närviliseks ja kõik valmistusid finišiks. Kui juba mõnda aega oli kiirus üleval ja pidi olema lõpuni umbes viis kuni kümme kilomeetrit, siis küsisin mõne mehe käest, et palju lõpuni on. Äkki jäi mul mingi silt vahele, aga keegi ei teadnud. Üks vend pakkus neli kilomeetrit, sõitsime mõne kilomeetri edasi ja siis ilmus silt..... 25 kilomeetrit lõpuni. Kõikidel oli suu lahti ja nüüd ei saanud absoluutselt enam midagi aru. See ikka lõi kõik asjad sassi, tuleb siiski mainida, et kõik sõitjad kannatasid sellega. Pidime siis uuesti end tankima hakkama ja auto juurde minema jne. Päris kuum päev oli, kohati 39 kraadi," kirjeldas Räim läbielatut.

"Kuna paljud tiimid olid juba esimeseks lahtivedamiseks padrunid mängu pannud, siis oli üsna kummaline seis. Ka me kulutasime mõned poisid sellega ära. Lõpus suurt lahtivedamist polnud, tiimil jäi veidi jõust puudu ja pidin ise vaatama viimasel kilomeetril, kuidas hakkama saada. Kahjuks jäin kinni ja ei saanudki korralikult spurtida. Kergitasin lihtsalt peput ja tegin ilusa näo pähe. Kuues koht, mis täna on küll pettumus, sest vaadates spurti, oleksin võinud väga suure tõenäosusega võita. Lõpuks sõitsime täna neli kilomeetrit rohkem kui pidime," selgitas Räim oma pettumust.

"Reedel lühike etapp. 115 kilomeetrit (eks tõde selgub võistluse käigus), mis hõlmab ühte 23 kilomeetrist tõusu, aga tegelikult tõusunurk pole midagi ulmelist. 4.5% ja just tõusu esimene pool on raskem, aga teine peaaegu, et sile. On kaks varianti, kuidas sõita. Üks variant on jooksikute hulka proovida ja loota, et saan tõusu enne favoriite üle. Teine variant on oodata ja loota, et ehk elan selle üle. Kõik oleneb tempost ja mis plaaniga Bardiani sõitma läheb," rääkis Räim oma strateegiast.