Vibulaskja Reena Pärnat pääses maailmareitingu alusel olümpiale

Vibusportlastel on üldjuhul 3-4 olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiri. Tokyo viimane kvalifikatsiooniturniir lõppes täpselt nädal aega tagasi. Seal võistles 5 individuaalpääsme nimel veidi üle 60 naise ja Pärnat lõpetas parima eestlasena 9. kohal. See polnud olümpiapääsmeks piisav, kuid võistlus andis maailmareitingu arvestuses paar vajalikku punkti, mis täna uuendatud tabelis oluliseks said.

Reena Pärnat ütles, et ta on nädal aega teadmatuses olnud. Maailmareitingu arvestuses võetakse arvesse paljusid faktoreid ja tabelit poldud kolm nädalat uuendatud. Tegin arvutused ja tundus, et on lootus, kuid see sõltus ka teistest laskuritest. Teadsin, et mul peab päris palju õnne olema, et potentsiaalselt OM-koht saada. Ei julgenud veel rõõmustada, aga nüüd on muidugi kergendus suur," tundis Pärnat pääsme üle rõõmu.

Olümpiamängude kohad pidid kindlaks saama eelmiseks esmaspäevaks ning maailmareitingut kasutatakse viimase variandina tagastatud olümpiakohtade asendamiseks. Nädal aega tagasi oli teada, et lisaks Eestile polnud veel kahe riigi laskuritel miinimumtulemust täis (pääsmed lunastati 2019. aasta Aafrika mängudelt) ja samuti teadsime, et Uus-Meremaal olümpiakomitee polnud otsustanud, kas saata vibulaskur olümpiale või mitte, kirjutas Pärnati tiim.

Täna avalikustatud nimekirjast selgub, et Elevandiluurannik ja Uus-Meremaa tagastasid pääsme. Kõrgeima maailmareitinguga laskur, kelle olümpiakomiteel veel kohta polnud, on Malaisiast. Eesti on reitingu põhjal paremuselt teine olümpialaskuri kohata riik. Reena Pärnatist vaid mõne koha kaugusel on ka Laura Nurmsalu, kuid ilma Pärnatita poleks Eesti siiski kohta saanud, sest koht oleks sel juhul läinud Nurmsalust ees pool olnud Horvaatia laskurile.

"Olen väga õnnelik, et saan Tokyos võistelda. Londoni olümpiamängude ajal olin väga noor ja see oli lihtsalt puhas põnevus. Nüüd tunnen, et olen palju kogenum ja olümpial on minu jaoks teine tähendus. Jääb lihtsalt loota, et mu õlg peab veel paar nädalat vastu ja saan seal endast parima anda," selgitas Pärnat. "Mul on hea meel, et pääs olümpiale on ka tunnustus mind aidanud ja toetanud inimestele. Olen ise palju aastaid tööd teinud, kuid ma poleks ilma kõrvalise abita teisele olümpiale jõudnud.

Uudis olümpiale pääsust on minu jaoks nii värske, et ma veel täpselt ei tea, mis toimuma hakkab. Ma olen jaanuarist alates ainult ühe korra Eestis käinud. Eks ma pean korra veel Eestisse tulema, kuid eelistaksin viimased trennid siiski Šveitsis teha," kommenteeris Pärnat ettevalmistust olümpiaks.