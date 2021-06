Eesti sportvibu laskjad asuvad viimaste olümpiapiletite nimel võistlustulle

Eesti olümpiakoondis võib veel suureneda, kui vibusportlased on olümpia kvalifikatsiooniturniiril Pariisis edukad ning lunastavad pääsme Tokyosse.

Turniiril jagatakse välja 3 individuaalkohta meeste arvestuses ja 2 kohta naiste arvestuses. Lisaks on võimalik kvalifitseeruda ka võistkondlikult - saada on 3 kohta meeste võistkondlikus arvestuses ja 3 naiste võistkondlikus arvestuses.

Mehi esindavad Pariisis vaid Karl Kivilo ja Märt Oona, mistõttu meeskondlikult olümpiale pürgida ei saa.

Naiste arvestuses võistlevad Pariisis Laura Nurmsalu, Reena Pärnat ja Triinu Lilienthal ning kolmik püüab ka võistkondlikku olümpiakohta. Naiskond jäi 2016. aastal olümpiakohast napilt ilma, kuid toonasest tiimist on ka sel korral olümpiale püüdlemas Laura Nurmsalu ja Reena Pärnat. Triinu Lilienthal on naiskonnas esimest korda, kuid Triinul on ette näidata 2020. aasta juunioride MM-i 8. koht.

Olümpiakvalifikatsioon Pariisis toimub reedest esmaspäevani.

Olümpiamängud avatakse 23. juulil.