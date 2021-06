Võit tuli Oleskile raskelt: hetkel on olümpiaeelne madalseis

Olümpia kiirlaskmise Eesti meistritiitli võitmine polnud Peeter Oleski jaoks täna sugugi "jalutuskäik pargis". Meistrivõistluste viimane finaal pakkus põneva heitluse.

Oleskile hakkas kõvasti vastu Fred Raukas. Tegemist on kogenud laskuriga - näiteks Oleski võiduga lõppenud Euroopa meistrivõistluste täiskaliibrilise püstoli harjutuses sai Raukas seitsmenda koha.

Tänasele viimasele seeriale minnes oli favoriidil kirjas 20 ja Raukasel 19 tabamust. Viis otsustavat lasku paremusjärjestust siiski ei muutnud - kuldmedali võitnud Oleski lõpptulemus oli 23 ja Raukasel 22 tabamust.

"Päev läks enam-vähem. Selline olümpiaeelne madalseis on hetkel," lausus Olesk ERR-ile. "Vormi ajastamine, kui nii võib öelda. Ja selline hea enesetunde võistlus."

Fred Raukas: "Jah, ma ikka lootsin vaikselt, et äkki õnnestub paremini. Aga Peetri tugevus on ikkagi silmnähtav. Alguses mul natukene ebaõnnestusid need esimesed seeriad, aga pärast ikka suutsin enam-vähem kokku võtta ennast."

Olümpia kiirlaskmise finaalis arvestatakse tabamustena neid laske, kus sportlane saab kirja vähemalt 9,7 silma. Väga tähtis on selle formaadi juures ka psühholoogiline tugevus, sest konkurentide sooritused võivad avaldada otsest mõju.

"Igapäevaselt kuut inimest finaali saada on väga keeruline," lausus Oleks. "Seega, iga kord, kui nii põhivõistlust kui finaali saab harjutada justnimelt elektroonilisse märki, nii nagu suurvõistlustel käib, ei tule iga päev ette ja on väga tänuväärt."

Laskmise Eesti meistrivõistlustel osales seekord kokku 205 sportlast. Kõige edukam oli kolme kuldmedaliga Heili Lepp.