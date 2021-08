Olesk: nägin vaeva, tegin töö ära, aga tulemus on seekord natuke väiksem

Kvalifikatsiooni esimesel päeval lasi Olesk 284 ja teisel 288 silma.

"Ei ütleks, et šokeerivalt kehv tulemus. 19 silma rohkem kui eelmisel olümpial, päris hea lisa sellele," arvas Olesk, kes Rios sai enda olümpiadebüüdil 25. koha. "Aga eks sisimas loodad ikkagi parimat ja üritad seda viimast taga ajada, aga selles spordis see viimase tagaajamine kõige parem ei ole. Täna nii palju pealtvaataja rollis ei olnud, täna oli relv ikkagi minu käes ja mina juhtisin teda. Aga selline okei lõpp olümpiale."

Oleski nimel olev Eesti rekord on 586 silma, enne olümpiat lasi ta ka kodustel võistlustel üle 580. "Võiks öelda, et selle olümpia trend oli 9,9. Õhupüstolis alustasin ja seal oli ka üks kümmekond kümnelähedast lasku ja sinna jäi see tulemus. Siin samamoodi – otseselt suuri vigu ei olnud, aga piisavalt kümnest eemal, et silmi mitte anda. Nägin vaeva, tegin oma töö ära, aga lihtsalt tulemus on seekord natuke väiksem."

"Kui medalit ei tule, on alati millestki õppida. Isegi positiivset. Seekord oli see võistluspinge natuke teistsugusem. Jällegi natuke targem," jätkas Olesk. "Rio pinge oli pigem selline vererõhutõus, rohkem füüsiline. Siin pigem jäin isegi rahulikuks pulsi ja vererõhu mõttes, aga oli selline võistluse ringijooksmine. Üritasin kõike kontrollida, aga samas tekkis sellega kaos. Üritasime küll lihtsamaks asja teha ja keskenduda ühele asjale, aga see hästi välja ei tulnud. Kõige lihtsam on prioriteetide seadmine, tuleb mõned asjad ootele panna ja hiljem tegeleda, aga see alati sellise suure pinge all ei toimi."

"Ootasin isegi [enamat], aga peale Euroopa meistrivõistlusi oli kerge langus ja sellest välja ei saanudki. Ka viimased Eesti võistlused ei olnud päris need, mis nad oleks pidanud olema," lisas ta.

28-aastane Olesk arvas, et ilmselt näeb teda võistlemas ka kolme aasta pärast peetaval Pariisi olümpial, kuigi praegu pole isegi veel kvalifitseerumissüsteem teada. "Tahaks ise ka teada. Hetkel seda infot veel ei ole. Ka järgmise aasta MM on edasi lükatud, kuna see oleks pidanud Moskvas toimuma, aga teatavasti Venemaa hetkel võistlusi korraldada ei saa. Ootame huviga infot," sõnas ta. "Aga püstolit nurka ei viska ma kindlasti. Harjutan edasi ja see on selline loomulik jätk – kui olen hea teistel tiitlivõistlustel ja MK-etappidel, siis olen ka olümpial olemas."