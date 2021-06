Räim: leppisime Karl Patrickuga kokku, et võit peab Saaremaale jääma

Euroopa võidusõitudelt naasnud Tanel Kangert täna starti ei tulnud ja rohkem kui 30-kraadises kuumuses otsustas ennast pea 180 kilomeetri pikkusest võistlusest säästa ka neljapäeval temposõidu Eesti meistritiitli võitnud Rein Taaramäe.

Aktiivses sõidus pääsesid kõigepealt ette Oskar Nisu ja lätlane Andris Vosekalns. Nende äraminek käivitas sündmuste ahela, mille lõpuks jäi kõrgesse konkurentsi kokku 23 meest. Eestlastest polnud seal Rait Ärmi.

Distantsi viimasel kolmandikul läbiti kuus korda Valgas ja selle vahetus läheduses paiknenud tehnilist linnaringi, mis sisaldas ka rasket ja põrutavat munakivitõusu.

Nõudlik ring ja põrgukuumus tõid sportlaste tasemevahe välja.

Probleemid rattaga kukutasid kõrgest konkurentsist tiitlikaitsja Norman Vahtra, hea päev polnud Martin Laasil. Otsustavalt pääsesid eest neli meest. Lisaks võistluse lätlasest suursoosikule, World-Touri meeskonnas Trek-Segafredo sõitvale Toms Skujinšile kolm eestlast rivaalidest noorem Markus Pajur ning Saaremaalt pärit Mihkel Räim ja Karl Patrick Lauk.

"Oleme koos Karl Patrickuga üles kasvanud ja saarlased jäävad saarlasteks. Kui me olime neljakesi ees, siis leppisime kokku, et võit peab Saaremaale jääma. Tegelikult mängiti see lihtsalt kätte, sest Pajur jäi tõusul maha ja siis testisime juba üksteist," ütles Räim peale sõitu.

Kõigepealt pudeneski esikohamängust Pajur. Viimasel munakivitõusul läks Laugul raskeks ja nii otsustasid Balti meistri Räim ning Skujinš. Seltskonna vahest teenekaim rattur Toms Skujinš rebis lahti enne Valga linna jõudmist ning edestas Räime 15 sekundiga. Rahul võisid aga olla mõlemad, sest eelkõige maksis täna riigi meistritiitel.

"Jälgisin Skujinšit terve sõidu ja teadsin, et ta on üleplatsimees täna ja ta vääris võitu. Ütlesin talle, et kui sul jalga on, siis ründa viimasel kilomeetril ja kui tulen kaasa, siis tulen. Meil ei määranud see midagi, kes esimesena üle joone tuleb," lisas Räim.

Mihkel Räime jaoks on tänane grupisõidu Eesti meistritiitel sportlaskarjääri kolmas. Eesti meistrivõistluste arvestuses pälvis Lauk hõbeda. Pajuril läks lõpus aga nii raskeks, et targalt sõitnud Alo Jakin napsas noorema mehe eest pronksi.

Leedu meistriks tuli üldarvestuses viiendana lõpetanud Ignatas Konovalovas.

Sõidu käik peegeldas üsna ilmekalt seda, millises seisus on maanteesõit kolmes Balti riigis - eestlased ja lätlased on leedulastest praegu veidi tugevamad.