Aidi Gerde Tuisk tuli teist aastat järjest grupisõidus Eesti meistriks

19-aastane Tuisk võidutses ajaga 2:22.31.

"Sõit tehti ära kruusateel. Teadsin, et pean olema kohe ees, olin alguses nii teisel kui kolmandal positsioonil. Kõik hakkasid ühiselt kohe tööle selle nimel, et punt ette jääks. Pundis oli viis eestlast, paar leedukat ja lätlast. Linnaringidele jõudes ja munakivitõusudel sõitsime aktiivselt. Viimasel ringil ründas leedukas väga tugevalt, aga kuna viimane lõpp oli tugevalt vastutuult, siis olime kindlad, et saame ta kätte," rääkis Tuisk. "Lõpule lähenedes hakkasime eestlastena mõtlema ka meistritiitlile ja teadsin, et lõpp tuleb väga tehniline ning kurviline. Enesetunne oli sedavõrd hea, et sain kindlalt sprintida. Kui viimasesse kurvi tulin, olin juba päris kindel, et enesetunne on nii hea, et suudan lõpuni vastu pidada. Ilm oli küll palav, kuid olles Hispaanias tükk aega sõitnud, olen juba harjunud, seega ilm eriti ei mõjutanud."

Hõbemedali võitis eraldistardis Eesti meistriks tulnud Mari-Liis Mõttus (Haanja Rattaklubi) ja pronksi teenis Laura Lizette Sander (Pärnu Kalevi Spordikool), kes oli ühtlasi ka juunioride arvestuses parim.

Koos Eesti meistritega selgusid Valgas ka Läti ja Leedu meistrid, Baltikumi parim naine on leedulanna Inga Cesuliene, kes finišeeris Tuisust 12 sekundit varem. Baltimaade meistrivõistluste hõbeda sai kaela Tuisk ja pronksi Mõttus.

Meeste grupisõidule saab kaasa elada ka ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel, ülekanne algab kell 15.