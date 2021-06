Kristin Kuuba: suudan lõpuks stabiilselt hoida oma taset turniiri vältel

"Päris nii ei olnud, et ma esimeses klassis juba teadsin, et ma olümpiale tahan minna, aga ütleks, et aastast aastasse on see isu järjest kasvanud. On näha, et see on järjest reaalsem ja reaalsem. Sellised väiksemad eesmärgid ja üha suuremate poole. Süües kasvab isu," selgitas Kuuba oma eesmärkide kujunemist.

Sulgpall on konkurentsitihe spordiala, kus hooaeg vältab sisuliselt 12 kuud. Ka olümpiale kvalifitseerumise süsteem nõuab sportlaselt pidevat pingutamist. Kristin Kuuba on teel Tokyosse paistnud silma just mõtestatud valikutega nii ettevalmistuse kui turniiride osas.

"Oleneb, mis tase sul on. Kui oled maailma top 10 mängija, siis võib-olla peaks mängima ainult seitse-kaheksa turniiri ja saad nii head punktid kokku, et polegi rohkem vaja. Aga need, kes seal taga otsas on ja tase ei ole nii hea, siis nad võib-olla mängivadki aasta jooksul ulmeliselt 25 turniiri ja nendest kümme paremat läheb arvesse. Mul õnneks, ma arvan, et ma mängisin 12 turniiri ja sain need punktid, kümme head turniiri kätte. Selles mõttes mul mingit sellist pusimist ja suurt närveldamist õnneks ei olnud," rääkis maailma 51. reket Kuuba oma olümpiakoha tagamisest.

Sulgpalliga alustas Kuuba Nõos Mart Mäeranna juures. Viis aastat tagasi sai treeningpaigaks Tartu ja juhendajaks ülikogenud Mart Siliksaar, kes aidanud varasemalt olümpiale mitu eestlast.

"Kui Kristin aastal 2016 Triitonisse tuli, siis ta sel momendil oli maailmas 300. koha ringis. Täna on Kristin maailmas 51. reket. Olümpiale pääseb 40 naist. Selles maailma reitingus olümpiale pääsejate hulgas on ta 28., eurooplastest on ta täna üheksas. Edu saavutavad sportlased, kes seavad endale kõrged eesmärgid ja Kristin on seda teinud," selgitas treener Siliksaar.

Et oma taset veelgi tõsta, on Kuuba viimastel aastatel korduvalt osalenud taanlase Peter Gade treeninglaagrites, kus fookus on tehnilistel nüanssidel ja mängustrateegial. Viimase kahe aastaga on eestlanna maailma edetabelis tõusnud umbes 15 kohta.

"Ma arvan, et ühte kindlat asja ei ole, et ma oskan ühte lööki paremini. Kõik asjad kokku. Stabiilsus turniiril mängida neli, viis, kuus head mängu. Mitte, et ma suudan esimesed kaks ja kolmas on võib-olla juba selline hakkab ära tase vajuma. Just see on kõige tähtsam. Poola turniir näitas seda, kui ma turniiri võitsin märtsis, et ma suudan kogu võistluse vältel lõpuks stabiilselt oma taset hoida," lisas Kuuba.

Kuuba on üks neist sportlastest, kes põdesid koroona omal nahal läbi. Kui füüsilisele vormile haigus väga suurt jälge ei jätnud, siis lõhna ja maitsemeele täielikku taastumist neiu veel ootab.