Kaks Eesti sulgpallurit kindlustasid koha Tokyo olümpiamängudel

Rahvusvaheline sulgpalliliit (RWF) teatas, et sulgpallis enne Tokyo mänge rohkem kvalifikatsioonivõistluseid ei toimu ja olümpiakohad jagatakse välja praeguse maailma edetabeli põhjal. Raul Must on maailma edetabelis küll 79. positsioonil, kuid olümpiakohtade arvestuses 34. kohal. Kristin Kuuba on edetabelis 54. kohal, kuid olümpiale pääseb 28. sportlasena.

24-aastase Kuuba jaoks on Tokyo olümpiamängud tema jaoks esimesed, 33-aastane Must sõidab olümpiale neljandat korda.