Võimsa kolmikduubli teinud Durant viis Netsi seeriat juhtima

Bucks võitis kindlalt 59:43 avapoolaja ja veel kolmandal veerandil juhiti 17 punktiga, aga siis hakkas Nets vahet vähendama. Viimasele veerandajale mindi Bucksi kuuepunktilises paremuses, kuid juba neljanda veerandi alguses viigistas Nets seisu 91:91-le. Bucks juhtis veel 96:94 ja jõudis ka viigini 104:104, aga rohkem Nets enam edu käest ei andnud.

Netsi ridades viibis Kevin Durant kõik 48 minutit väljakul ja tõi selle ajaga 49 punkti, võttis 17 lauapalli ning andis kümme resultatiivset söötu. Durant on esimene mängija NBA ajaloos, kes on play-off'i mängus saanud kirja vähemalt 45 punkti, vähemalt 15 lauapalli ja vähemalt kümme korvisöötu. Viimane mees, kes tegi play-off-mängus kaasa kõik 48 minutit, oli LeBron James 2018. aastal.

Jeff Green tõi Netsile 27 ja Blake Griffin lisas 17 punkti.

Bucksi parim oli Giannis Antetokounmpo 34 punkti ja 12 lauapalliga. Khris Middleton lisas 25, Jrue Holiday 19 ja Brook Lopez 15 silma, lisaks andis Holiday kaheksa korvisöötu.

Nets juhib nelja võiduni peetavat poolfinaalseeriat nüüd mängudega 3:2. Seeria kuues kohtumine peetakse neljapäeval Milwaukees ning seitsmes mäng vajadusel Brooklynis.

Kevin Durant had a HISTORIC performance against the Bucks in Game 5 49 point triple-double in 48 minutes. pic.twitter.com/aUwBnNHcyt

Kevin Durant (49 PTS, 17 REB, 10 AST) played all 48 minutes tonight.



The last player to play all 48 minutes during an #NBAPlayoffs game was LeBron James on May 27, 2018 (ECF, Game 7 vs. BOS).#ThatsGame pic.twitter.com/mDSTSXW7Tv