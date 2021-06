Olümpiaks valmistuv Jõesaar: tulemusele mõeldes olen elu vormis

27-aastane Egert Jõesaar on korra varem olümpial võistelnud. Viis aastat tagasi sai ta Rio paraolümpiamängudel kaheksanda koha. Vahepealsete aastatega on arenenud Jõesaar, aga märgatavalt on tõusnud ka ala üldine tase. Seega on juba taas olümpiale pääsemine suur saavutus.

"Eelmine olümpia oli kogemuse mõttes hea proovilepanek, aga viie aastaga on ikkagi enam-vähem korralik edasiminek olnud," ütles Jõesaar. "Võib-olla on kolme sekka tulemist natuke palju loota, aga tulemuse mõttes olen kindlasti elu vormis. Loodan alguses kolme heitega kaheksa sekka pääseda ja siis edasi anda endast parima."

Egertil on vasaku jala lihase düstroofia, tema vasakul jalal ei ole hüppeliigest. See eripära pole isa ja onu eeskujul spordi juurde jõudnud Jõesaart kunagi takistanud erinevaid spordialasid harrastamast. Sobivat kettaheitetehnikat on aga tulnud koos treenerite Mart Olmani ja Priidu Niiduga aastaid otsida.

"See on olnud pikaajaline töö. Me oleme [treeneritega] aastaid mõelnud, kuidas erinevad maailma tipptasemel heitjad teevad ja lõpuks tuleb leida endale see õige," sõnas Jõesaar.

Pärast ülikooli lõpetamist veelgi tõsisemalt spordile pühendunud Jõesaar seab kõrgeid eesmärke. Hiljuti Euroopa meistrivõistlustel viienda koha saanud sportlase isiklik rekord on 53 meetrit, kuid ta unistab 60 meetrist ja tiitlivõistluste medalist.