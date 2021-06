Rallikrossi Eesti meistrivõistluste avaetapile registreerus 72 sõitjat

Eesti Autospordi Liidu rallikrossikomitee juht Mati Kask rääkis pressiteate vahendusel, et etapil on erakordselt palju osalejaid: lisaks eestlastele võistlevad veel võidusõitjad Lätist, Leedust ja Soomest.

"Stardis on suurem osa mullustest Eesti meistritest, seejuures võistleb 2020. aasta Supercari Eesti meister Arvo Kask avaetapil Super1600 autos. Ilmselt kasvab järgmistel võistlustel osalejate arv veelgi, sest mitmed sõitjad ei saanud oma autot esimeseks etapiks valmis," lisas Kask.

Rallikrossi Eesti meistrivõistlused koosnevad kuuest osavõistlusest. Hooaeg jätkub pärast Laitse etappi 26. juunil Missos, 24. juulil võisteldakse Piirojal, 7. augustil Vasalemmas, 11. septembril Kehalas ja hooajale tõmmatakse joon alla 25. septembril Kulbilohus.

Krosskardid võistlevad tänavu kereautodest erinevas süsteemis, mis lisaks muule tähendab, et korraga on rajal rohkem võistlejaid. Sõidud muutuvad pealtvaatajatele vaatemängulisemateks: eelsõitudes stardib korraga kuus, finaalis üheksa krosskarti. Uue süsteemi järgi pääsevad krosskartide eelsõitude seitse paremat otse A-finaali, järgmised seitse otse B-finaali jne kuni maksimaalselt üheksa osalejat stardib viimases finaalis. Iga finaali kaks paremat tõusevad järgmisse finaali.

Hooaja avaetapp Laitse rallipargis on jagatud kahele päevale. Laupäeval, 12. juunil on kavas tehniline kontroll ja vabatreeningud ning pühapäeval, 13. juunil, võistlussõidud. Eelsõitudega tehakse algust pühapäeval kell 10.15. Võistlusele on lubatud vastavalt kehtivatele viiruspiirangutele ka piiratud arv pealtvaatajaid.

Rallikrossi Eesti meistrivõistluste graafik:

12.–13. juuni - 1. etapp, LaitseRallyPark, Harjumaa

26. juuni - 2. etapp, Misso rallikrossirada, Võrumaa

24. juuli - 3. etapp, Piiroja rallikrossirada, Jõgevamaa

7. august - 4. etapp, Vasalemma rallikrossirada, Harjumaa

11. september - 5. etapp, Kehala Ring, Lääne-Virumaa

25. september - 6. etapp, Kulbilohu rallikrossirada, Tartumaa