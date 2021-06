Eesti jalgpallikoondis võitis 83-aastase vaheaja järel Balti turniiri

Lilleküla staadionil 740 pealtvaataja ees peetud kohtumise avapoolaega domineeris Eesti, asudes mängu juhtima juba viiendal minutil. Henri Anieri läbisöödust sai löögile Rauno Sappinen ja ehkki Läti väravavaht Roberts Ozols suutis Flora ründaja soorituse tõrjuda, pääses jätkuolukorras esimesena jaole Mattias Käit, kes suunas palli osavalt posti äärde.

Keskväljal Eesti ründemängu dikteerinud Käit jõudis teistkordselt sihile viis minutit enne vaheaega. 40. mänguminutil saatis Konstantin Vassiljev trahvilöögist palli Läti karistusalasse, kust see klaariti. Taaskord jõudis jätkuolukorras aga esimesena mänguvahendini Käit, kes lõi karistusala äärelt kauni löögiga seisuks 2:0. Ehkki mõni minut hiljem raksatas veel Rauno Sappineni lööki Läti värava ristlatti, mindi vaheajale sinisärkide kaheväravalises eduseisus.

Teisel poolajal haaras juhtohjad Balti turniiri tiitlikaitsja Läti, kes lõikas kasu Eesti koondise vigastusest. Kui avapoolajal pidi väljakult lahkuma keskkaitsja Märten Kuusk, siis kohe pärast vaheaega jättis kohtumise pooleli väravate autor Mattias Käit. Lõunanaabrite suur surve kandis viimaks vilja 85. minutil, mil Markus Poomi veast teenitud penalti realiseeris Davis Ikaunieks, ent ometigi enamaks suutelised ei oldud.

Esmakordselt pärast 2017. aasta novembrit kolm järjestikust mängu võitnud Eesti jalgpallikoondise jaoks on tegemist aegade neljanda Balti turniiri võiduga. Varasemalt on triumfeeritud 1929., 1931. ja 1938. aastal. Ühtlasi lõpetasid sinisärgid lõunanaabrite pika võiduseeria – Läti oli tulnud turniirivõitjaks viimasel neljal korral.

Mängu käik:

3. minut: Mängu esimene võimalus langeb Eestile, kui Konstantin Vassiljev tsenderdab värava ette, kust pääseb löögile Sander Puri. Peaga sooritatud löögi Läti väravavaht püüab.

5. minut: Värav! Rauno Sappinen pääseb Läti värava all löögile, puurilukk tõrjub, ent Mattias Käit saab karistusala äärelt esimesena jaole ja suunab palli täpselt posti kõrvale – 1:0.

18. minut: Marcis Ošs teeb Rauno Sappineni vastu vea ja teenib mängu esimese kollase kaardi. Konstantin Vassiljev tõstab palli karistuslöögist teravalt karistusalasse, ent lätlased klaarivad.

24. minut: Märten Kuusk teeb Läti värava all palli rünnates enda seljale liiga ja saab vigastada. Floras palliv keskkaitsja lahkub väljakult kanderaamil ja tema asemel sekkub mängu Tottenham Hotspuri akadeemia kasvandik Maksim Paskotši.

40. minut: Värav! Sander Puri teenib Eestile äärejoone lähistel trahvilöögi. Läti suudab esimese palli värava alt klaarida, aga karistusala äärel on taaskord ootamas Mattias Käit, kes lööb kauni löögiga seisuks 2:0.

45. minut: Rauno Sappinen pääseb kiirrünnakule, saab löögile, kuid pall raksatab ristlatti.

45+1. minut: Aleksejs Saveljevs teeb vea Sander Puri vastu ja saab mängu teise kollase kaardi.

Poolaeg: Eesti võidab kohtumise avapoolaja Mattias Käidi väravatest 2:0.

48. minut: Eesti väravate autor Mattias Käit saab kohe teise poolaja alguses vigastada ja on sunnitud kohtumise pooleli jätma. Tema asemel sekkub mängu Markus Poom, samal ajal vahetab Bogdan Vaštšuk välja kapten Konstantin Vassiljevi.

66. minut: Karol Mets lõpetab vea hinnaga Läti rünnaku ja saab sinisärkide esimese kollase kaardi. Järgnenud Läti trahvilöök Eesti väravale ohtu ei kujuta.

69. minut: Kollase kaardi saab ka Joonas Tamm, kes peatab järjekordse Läti rünnaku. Lõunanaabrid saadavad palli Eesti trahvikasti, aga seal tehakse viga Karl Jakob Heina vastu.

78. minut: Alvis Jaunzemsi puude Eesti karistusala äärel läheb pikale ja lätlane teeb vea Vladislav Kreida vastu, saades selle eest kollase kaardi.

80. minut: Kollase kaardi saab ka Artur Pikk, kes teeb vea äärejoone lähistel. Läti saab järjekordse trahvilöögi, aga pall tuleb karistusalast kohe uuesti välja.

83. minut: Maksim Paskotši saab kollase kaardi ja järgnenud trahvilöögist teenib Läti Markus Poomi tehtud veast penalti. Poom saab kollase kaardi

84. minut: Värav! Davis Ikaunieks realiseerib Läti penalti, saates Karl Jakob Heina valele poole – 2:1.

85. minut: Rauno Sappineni ja Sander Puri asemel sekkuvad mängu Henrik Ojamaa ja Henrik Pürg.

Lõpuvile: Eesti võidab 83-aastase vaheaja järel Balti turniiri, alistades Läti 2:1!

Koosseisud:

Enne mängu:

Nii Eestil kui Lätil on tänavuselt Balti turniirilt ette näidata üks võit. Kui Eesti alistas Henri Anieri väravast Leedu 1:0, siis Läti sai oma lõunanaabritest jagu skooriga 3:1. Et Läti väravate vahe on Eesti omast parem, piisaks tiitlikaitsjatele Balti turniiri võiduks ka viigist.

Mõlemad meeskonnad on jõudnud pärast mängu Leeduga pidada veel ühe sõpruskohtumise. Kui Thomas Häberli juhendatav Eesti võitis Helsingis EM-finaalturniirile sõitvat Soomet Rauno Sappineni penaltist 1:0, siis lätlased kaotasid Düsseldorfis Saksamaale suisa 1:7.

Läti on Balti turniiri võitnud viimasel neljal korral ja kokku on esimeseks tuldud 13 korda. Viimati jäid lõunanaabrid võiduta 2010. aastal, mil Kaunases saatis kodupubliku ees edu Leedut. Eesti on Balti turniiri võitnud kolm korda, seda 1929., 1931. ja 1938. aastal.

Balti turniiri otsustavat mängu A. Le Coq Arenal pääseb kohapeale vaatama 800 inimest.