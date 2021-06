Eesti jalgpallikoondis alistas EM-ile sõitva Soome

Tasavägise ja kinnise kohtumise avapoolaja parim võimalus langeski ehk Eestile, kui Soome kaitsjad kaotasid kümneminutilise mängu järel oma karistusala lähistel palli ning Rauno Sappinen pääses vabalt läbi, aga ei suutnud lööki põhjanaabrite väravavahist Lukaš Hradeckyst mööda toimetada.

Võimalusi oli ka soomlastel, näiteks ei suutnud Leverkuseni Bayeri hingekirja kuuluv tipuründaja Joel Pohjanpalo Eesti kastis rinnaga palli värava poole suunata.

Teise poolaja alguses surus Eesti vastased mitmeks minutiks oma karistusalla ja tugev periood sai tasustatud 59. minutil, kui Pyry Soiri tõmbas kastis maha Artur Pika ning järgnenud penalti realiseeris kindlalt Sappinen.

Soome peatreener Markku Kanerva tõi pool tundi enne kohtumise lõppu väljakule ka oma suurima staari Teemu Pukki, ent viigiväravani ei jõutud ja nõnda sõidab Soome EM-finaalturniirile kaotusega.

"Jah, mis puudutab esitust, olen väga õnnelik, sest see oli teine järjestikune võit ja ka tugeva meeskonna vastu," rääkis Eesti peatreener Thomas Häberli.

"Meie esitus oli üldiselt korralik, oleme heas seisus. Pärast seda lühikest koos veedetud aega olen rahul, et suudame hästi mängida ja võita, aga muidugi saame veel areneda. Rünnaku ülesehitust saame parandada, aga see nõuab aega, seda ei saa ühekorraga teha. Kõige tähtsam on tulemus ja see on meil praegu väga hea," kinnitas Häberli.

Soome jalgpallikoondis alustab EM-finaalturniiri 12. juunil mänguga Taani vastu.

Enne mängu:

Eesti jalgpallikoondis on pärast teisipäevast Balti turniiri võitu Leedu üle tahtmist täis võidulainel ka jätkata – veel kaks ja pool aastat tagasi soomlastega Rahvuste liigas kohtudes tehti põhjanaabritega kaks võrdset mängu, mis mõlemad küll napilt 0:1 kaotati.

"Ootused igale mängule on minna võidumõtetega. Kuigi me ei tea veel, mis treener otsustab mängijate osas, arvan, et väga vahet ei ole: kõigil on peas üks ja sama soov mängida, oma riiki esindada ja minna näidata põhjanaabritele ja anda neile kõva võitlus," ütles teisipäeval Leedu vastu Eesti koondise värava löönud Henri Anier.

Eesti ja Soome on omavahel mänginud 35 korda, 17 mängu on lõppenud Soome ja kaheksa Eesti võiduga, kümnel korral on lepitud viiki. Viimati olid vastamisi 2019. aasta jaanuaris Kataris peetud maavõistlusmängus, kus Eesti sai 2:1 võidu. Eesti vastu on Soome saanud enda suurima võidu – 1922. aastal alistati eestlased 10:2.

Soomele on Helsingis peetav maavõistlus Eestiga viimaseks mänguks enne EM-finaalturniiri algust. Esimest korda finaalturniirile pääsenud Soome kuulub koos Taani, Belgia ja Venemaaga B-alagruppi. Avamängu peab Soome 12. juunil Taani vastu.