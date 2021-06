Märten Kuusk sai jaole, mis põhjustas Läti mängus seljavigastuse

10. juunil Balti turniiri viimases mängus Läti vastu avapoolajal kanderaamil väljakult lahkunud Märten Kuusk on viimastel päevadel käinud arstide vahet ning jõudnud jälile, et ehmatava seljatrauma põhjus peitub hoopis teda pikalt tülitanud parema jala talla vigastuses.

Eesti – Läti kohtumise 23. minutil läks Kuusk vastase trahvikastis nurgalöögi järel Mattias Käidi tsenderdust peaga ründama. Pallini hüppas esimesena puurilukk Roberts Ozols, Kuusk langes aga üles hüppamata ja vastasega kontakti astumata valudes murule. Paari minuti pärast lamas ta kanderaamil ning kui Sinisärgid A. Le Coq Arenal Balti turniiri karikaga juubeldasid, õnnitles ta kaaslasi juba haiglavoodist videokõne teel, kirjutab Delfi.

"Haiglas tehti õhtul röntgen ja kompuuteruuring, mis ei tuvastanud otseselt midagi. Päev või kaks hiljem tehtud MRT uuringust oli näha, et selja alumised lülid on natuke nihkunud, aga normaalses vahemikus, nii, et ei tohiks häirida," rääkis FC Flora keskkaitsja Delfile.

Nüüdseks on Kuusk erinevate spetsialistidega konsulteerides jõudnud järeldusele, et spasmi alaseljas tekitas parema jala talla probleem. "See on mul pikemat aega olnud murekoht. Seda soojaks tehes olen saanud ilusti treenida ja mängida, aga see viis selleni, et vasak jalg hakkas paremat kompenseerima, võttes osa koormust enda peale. Sellest tuli väike signaal või häire, mis väljendus lõpuks lihasspasmina alaseljas – nii tugevalt, et tuli valuvaigistid peale panna ning alguses natuke sundida ja julgust koguda, et end läbi valu jälle liikuma saada," sõnas Kuusk.