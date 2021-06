Häberli: surve oli peal, aga meeskond sai suurepäraselt hakkama

Eesti koondis on nüüd võitnud kolm järjestikust kohtumist - enne Läti alistamist saadi nii Soomest kui Leedust jagu skooriga 1:0. Viimati võideti kolm mängu järjest 2017. aastal.

"Kolm võitu on kõige olulisem. Kui kaitsed nii hästi nagu meie, siis see aitab väga palju. Mul on meeskonna üle väga hea meel," lausus Thomas Häberli pärast Balti turniiri võitu.

"Meil oli surve peal, sest vajasime võitu ja viigist poleks piisanud. Meeskond sai suurepäraselt hakkama," lisas šveitslane.

"Iga karikas on oluline ja Eesti jaoks on see suur saavutus. Meil oli kaks head mängu, aga kolmas oli kõige olulisem," lisas Häberli. "Mul oli hea meel esimest korda fännide ees mängida. See on suurepärane tunne."