Valitsus lubab Eesti – Läti mängule 1000 inimest

"Tegemist on Eestile ja jalgpallile oluline mänguga, sest võidu korral on meil võimalik võita taas traditsiooniline Balti turniir, mille võitmist oleme oodanud 83 aastat. Selleks, et anda kodus mängivale võistkonnale lisatoetust, otsustasime staadionile lubada 250 inimese asemel koos pealtvaatajatega 1000 inimest," ütles kultuuriminister Anneli Ott. "14 000 istekohaga rahvusstaadion on sealjuures piisavalt suur, et lubada staadionile 750 pealtvaatajat rohkem ning tagada nende piisav hajutatus," lisas Ott.

Eesti Jalgpalli Liit esitas kultuuriministeeriumile ja terviseametile taotluse, milles taotles mängule koos osalejate, korraldajate ja pealtvaatajatega kuni 1000 inimese lubamist, kes oleks jagatud nelja erineva tsooni vahel ning omavahel kokku ei puutuks. Mänguga seotud inimesed jagunevad järgmiselt: kuni 140 võistkondade liiget ja mängu korraldamisega otseselt seotud isikut, kuni 60 meediaesindajat ja kuni 800 pealtvaatajat. Võistluse korraldaja on kinnitanud valmisolekut rakendada viiruse leviku tõkestamiseks vajalikke meetmeid.

Praegu kehtivate piirangute juures on välitingimustes spordivõistlused lubatud üksnes juhul, kui osalejate ja pealtvaatajate arv ei ole rohkem kui 250 inimest. Alates 11. juunist on välitingimustes lubatud spordivõistlustele koos osalejate ja pealtvaatajatega aga kuni 1000 inimest. Seega Eesti-Läti jalgpalli mängu puhul tuleks rakendada valitsuses kokku lepitud tingimusi neli päeva enne nende üldist kehtivuse algust.

Eesti ja Läti panevad palli mängu neljapäeva õhtul kell 19.00. ETV2 ja ERR-i spordiportaal alustavad otseülekandega kell 18.50.