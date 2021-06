Sappinen: treeneri ideed saavad iga päevaga üha selgemaks

"See on kõigile super, meeskond saab siit enesekindlust ja olime enda asjades väga tublid. Au ja kiitus kõigile meestele," rääkis ERR-ile mängu ainsa värava löönud Sappinen.

"Võib öelda küll, et iga päevaga, mil tööd teeme, saavad peatreeneri ideed järjest rohkem selgemaks. Mis kõige tähtsam, need ei ole selged ainult paberi peal või taktikalaual, julgen väita, et mingid asjad tulevad juba päris hästi välja ka väljakul. See on kindlasti positiivne," kinnitas ründaja.

Nüüd lõpetab Eesti koondis Balti turniiri, kui mängib järgmisel neljapäeval Läti vastu. Lõunanaabrid alistasid reedel Leedu 3:1.