Käit: on näha, et mängijad jätavad endast kõik väljakule

"83 aastat oleme oodanud Balti turniiri võitu. Nagu ka koondiselaagri alguses ütlesin - meil on üks siht, panna Balti turniir kotti ja nüüd see juhtus," kommenteeris Käit pärast mängu ERR-ile. "Kõik on uhked ja rõõmsad ning enesetunne on hea."

Eesti väravad löönud Käit vahetati kohe teise poolaja alguses välja. "Väga valus oli. Sain esimese poolaja peatraumaga ära mängida, aga teisel poolajal hakkas joostes paha. See 45 minutit, mis ma pingilt vaatasin, läksid juba pikalt," tunnistas poolkaitsja.

Käit usub, et viimased tulemused teevad meeskonna enesekindlamaks. "Kaks nullimängu ja nüüd 2:1. On näha, et kõik mängijad jätavad endast kõik väljakule. See on uhke tunne."

Keskkaitsja Karol Metsa sõnul läks kohtumise lõpp raskeks, kuid mängijad pingutasid lõpuni. "Minul isiklikult olid täna jõuvarud otsas. Pärast 65 minutit mängisin puhtalt tahtejõu pealt, keha ja jalad olid krambis. Meeskonnale oli see lõpp kannatamine," lausus Mets.

"Praegu on hea energia meeskonnas. Mehed pingutavad ja on väga entusiastlikud. Loodame, et see annab enesekindlust ka tulevikuks. Leedu võit oli stardiplatvorm ja sealt oli hea edasi minna."