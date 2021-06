Hollandi pikamaajooksja püstitas võimsa maailmarekordi

Seni Etioopia jooksja Almaz Ayana nimele kuulunud 2016. aasta Rio olümpial joostud tippmarki 29.17,45 parandas 28-aastane Hassan enam kui kümne sekundi võrra.

"Siin maailmarekord joosta oli midagi, millest oskasin vaid und näha," kommenteeris Tokyo olümpiaks valmistuv Hassan. "See on suure töö tulemus. Mul on hea meel seda enda Hollandi fännidega jagada."

Etioopias sündinud Hassani nimele kuuluvad ka miilijooksu, tunnijooksu ja 5000 m maailmarekordid. Ühtlasi on ta 1500 m ja 10 000 m jooksu valitsev maailmameister.