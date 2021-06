Võidus kinni olnud Verstappen katkestas, esikoht Perezele

Bakuu GP-le MM-sarja üldliidrina vastu läinud 23-aastasel Verstappenil purunes liidripositsioonil 47. ringil masina vasakpoolne tagumine rehv, misjärel sõitis Red Bulli piloot vastu turvabarjääri ning oli sunnitud dramaatilise lõpuga võidusõidu pooleli jätma.

Sõit katkestati pärast Verstappeni avariid ringraja puhastamiseks enam kui pooleks tunniks. Uue stardi järel sõitis esimeseks tõusnud Sergio Pereze lähim jälitaja Lewis Hamilton (Mercedes) kohe esimese kurvi pikaks, langedes viimaseks. Perez suutis viimased kaks ringi liidripositsioonist kinni hoida, teenides sellega oma esimese võidu Red Bulli värvides.

Karjääri teise GP-võidu saanud Perez edestas esimest korda Aston Martiniga pjedestaalile tulnud Sebastian Vettelit 1,385 sekundiga, kolmanda koha sai Pierre Gasly (AlphaTauri), kaotades võitjale 2,762 sekundit.

Esikolmikule järgnesid Charles Leclerc (+3,828) ja Lando Norris (McLaren; +4,754). Mõlemad Mercedese piloodid lõpetasid teises kümnes: Valtteri Bottas sai 12. koha (+11,264), valitsev maailmameister Lewis Hamilton oli 15. (+17,668).

MM-sarja üldliidrina jätkab 105 punkti kogunud Max Verstappen, kes edestab Lewis Hamiltoni nelja silmaga. Kolmandaks tõusnud Sergio Perez jääb Verstappenist maha 36 punktiga.

Vormel-1 MM-sari jätkub kahe nädala pärast Prantsusmaal.

Oh boy, what a race that was#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/v3mLifoZn8