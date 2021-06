Verstappen näitas esimesel vabatreeningul parimat minekut

Eelmise etapi Monacos võitnud Verstappen sõitis Bakuus välja aja 1.43,148. MM-sarja üldliidrile Verstappenile järgnesid Ferrarid – Charles Leclerc kaotas talle 0,043 ja Carlos Sainz 0,337 sekundiga.

Esiviisikusse mahtusid veel Verstappeni tiimikaaslane Sergio Perez (+0,446) ja McLareni piloot Daniel Ricciardo (+0,548).

MM-sarja üldarvestuses Verstappenile nelja punktiga kaotav Lewis Hamilton (Mercedes) sai esimesel vabatreeningul kirja seitsmenda aja, kaotades hollandlasele 0,709 sekundiga.

Verstappen is top dog in first practice, Leclerc a fraction behind #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/0PSE0LzLWE