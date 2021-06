Õnnetusterohkes kvalifikatsioonis läks võit Charles Leclercile

Leclerc teenis sellega enda karjääri üheksanda karjäärivõidu, kui sõitis laupäevases kvalifikatsioonis välja aja 1:41,218. Talle järgnesid Lewis Hamilton (Mercedes; +0,232) ja Max Verstappen (Red Bull; +0,345), kes mõned tunnid enne etapi viimasel vabatreeningul avarii tegi.

Neljanda kiireima ajaga lõpetas Pierre Gasly (+0,347; AlphaTauri), viiendaks jäi Carlos Sainz (Ferrari; +0,358).

